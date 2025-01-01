Cómo la reina Victoria se convirtió en la mayor traficante de drogas de todos los tiempos

Entre sus preferencias estaban el chicle de cocaína para darle chispa al día y una forma líquida de cannabis para aliviar los dolores por la noche. Pero no solo ella consumió drogas. Un historiador revela cómo la reina Victoria logró que los beneficios de las ventas del opio británico enriquecieran a su país y hundieran al imperio chino. el escritor Sam Kelly se ha propuesto convencernos de que lo que nos enseñaron en el colegio sobre la vida de algunas figuras históricas no es necesariamente lo que sucedió en realidad.
...y una auténtica catástrofe global sin precedentes con millones de muertos y regiones del mundo totalmente bloqueadas bajo su bota que a día de hoy siguen arrastrando las desgracias, calamidades, atraso económico y social y dinastías monárquicas impuestas que les infligieron en aquella época.… » ver todo el comentario
Al fin y al cabo ellos fueron los primeros en entender que lo importante no es la verdad, sino el manejo del relato.......y nosotros les hemos comprado siempre el relato enterito........y lo seguimos haciendo. Conoces más personajes y hazañas inglesas supuestamente importantes que de todo el resto del mundo juntos
Solo de champán se estima que el amigo se sopló 42.000 botellas (digo yo que algo compartiría)