¿Cómo recuperar billetes quemados tras los incendios? El Banco de España lo detalla  

El Banco de España ha recordado este martes la posibilidad de solicitar un canje de billetes o monedas si estos se han quemado a consecuencia de los incendios forestales que afectan a varias provincias de España este verano. "Si el fuego ha alcanzado tu casa, no des tu dinero por perdido. El Banco de España analiza los billetes o monedas deteriorados y, si confirma que son legítimos, recuperarás tu dinero", señala en un tuit publicado en la red social X.