¿Cómo recuperar billetes quemados tras los incendios? El Banco de España lo detalla

El Banco de España ha recordado este martes la posibilidad de solicitar un canje de billetes o monedas si estos se han quemado a consecuencia de los incendios forestales que afectan a varias provincias de España este verano. "Si el fuego ha alcanzado tu casa, no des tu dinero por perdido. El Banco de España analiza los billetes o monedas deteriorados y, si confirma que son legítimos, recuperarás tu dinero", señala en un tuit publicado en la red social X.

Antipalancas21 #4 Antipalancas21
#3 Creo que tendrán que dar datos y si la cantidad es grande habrá investigación, no creo que se lo den asi por que si.
Antipalancas21 #1 Antipalancas21
Para ello, es necesario presentar, de forma presencial, el dinero en efectivo deteriorado o defectuoso en una sucursal del Banco de España o, en su caso, en la entidad de crédito del cliente para llevar a cabo el reconocimiento y el posterior canje por un billete o billetes nuevos.
Paltus #3 Paltus
#1 Y por supuesto sin preguntar por la procedencia del metálico.
Pertinax #2 Pertinax
No saben nada. :troll:
Kantinero #5 Kantinero
Esso es, el banco de España colaborando a que haya más incendios, solo falta Montoro con otra amnistía
