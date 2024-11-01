edición general
¿Cómo recuperamos a los jóvenes? El futuro era esto: menores de 34 votando ultraderecha

Vox sería la fuerza más votada entre los catalanes de menos de 34 años. Si esto ocurre en Cataluña, resulta sencillo imaginar lo que puede suceder en el resto del Estado. La pregunta inevitable es cómo se ha llegado hasta aquí.

#3 rufian *
que poca autocrítica hace la izquierda... Como si no supieran el porqué ... cuanto ego...
1 K 23
Pertinax #2 Pertinax *
@Livingstone85. ¿En Jotdown no firmais exclusividad en los artículos? :troll:
1 K 18
valandildeandunie #4 valandildeandunie *
Pues algo tiene que estar pasando en exclusiva en España, porque en nuestro país vecino 2/3 de los menores de 24 años votarían por opciones de izquierdas.

Y si no me equivoco algo parecido a Francia pasó también en Alemania y me quiere sonar que también en Italia.

Ah, y acabo de ver que en EEUU también.
0 K 13
eltxoa #9 eltxoa
La Izquierda Será Woke, O No Será!!!!
0 K 11
clavícula #8 clavícula *
¿Por qué en los medios siempre transmiten que votar a la ultraderecha es un error y votar a la izquierda radical es una opción más?

Ambas son opciones válidas. A los de izquierda que dicen a los ciudadanos "estáis votando mal" yo les respondería "porque vosotres estáis gobernando mal".
0 K 9
acido303 #7 acido303 *
Bah!
0 K 7
lobotomico2 #10 lobotomico2 *
Son tontos.

Y asi, señores, hemos combatido el fascismoy ya no votaran Vox.
0 K 7
#5 lluissubi
Falta educadores profesionales en educación sobre telecomunicaciones y redes, algoritmos, comparativas, trabajos telemáticos.... Etc
Y me refiero profesionales en telecomunicaciones, como hay en matemáticas y otras materias.
0 K 7
#6 lluissubi
#5 la derecha con sus bulos y respuesta fáciles, se nos comen en Internet, que es lo que se usa en la sociedad joven.
0 K 7

