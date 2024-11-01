¿Cómo recuperamos a los jóvenes? El futuro era esto: menores de 34 votando ultraderecha

Vox sería la fuerza más votada entre los catalanes de menos de 34 años. Si esto ocurre en Cataluña, resulta sencillo imaginar lo que puede suceder en el resto del Estado. La pregunta inevitable es cómo se ha llegado hasta aquí.
Y si no me equivoco algo parecido a Francia pasó también en Alemania y me quiere sonar que también en Italia.
Ah, y acabo de ver que en EEUU también.
Ambas son opciones válidas. A los de izquierda que dicen a los ciudadanos "estáis votando mal" yo les respondería "porque vosotres estáis gobernando mal".
Y asi, señores, hemos combatido el fascismoy ya no votaran Vox.
Y me refiero profesionales en telecomunicaciones, como hay en matemáticas y otras materias.