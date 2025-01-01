Cómo la prensa de Alemania ayuda a Israel a legitimar el asesinato de periodistas en Gaza

El ejemplo más claro es el del conglomerado Axel Springer, el mayor editor de Europa y propietario del tabloide Bild, el periódico más leído de Alemania. Horas después de que se hiciera pública la muerte de al-Sharif, Bild publicó su imagen bajo este titular: 'Terrorista disfrazado de periodista asesinado en Gaza' (que más tarde se cambió por 'El periodista asesinado era presuntamente un terrorista').