Cómo la prensa de Alemania ayuda a Israel a legitimar el asesinato de periodistas en Gaza

El ejemplo más claro es el del conglomerado Axel Springer, el mayor editor de Europa y propietario del tabloide Bild, el periódico más leído de Alemania. Horas después de que se hiciera pública la muerte de al-Sharif, Bild publicó su imagen bajo este titular: 'Terrorista disfrazado de periodista asesinado en Gaza' (que más tarde se cambió por 'El periodista asesinado era presuntamente un terrorista').

mmlv
una de las asociaciones de periodistas más grandes de Alemania, el Deutscher Journalisten-Verband (DJV), emitió un comunicado en el que advertía sobre la “manipulación” en las fotografías de prensa. En concreto, ponía en duda las imágenes que mostraban a niños demacrados en Gaza, alegando que su estado “aparentemente no es atribuible a la hambruna en Gaza”. La DJV no aportó ninguna prueba para respaldar esta afirmación, en gran parte porque no existe tal prueba.

La miseria moral de esta gentuza está al nivel de sus abuelos hitlerianos
Mauro_Nacho
EE.UU. y Alemania están controlados por el sionismo, controlando EE.UU. dominas medio mundo, controlando Alemania controlas Europa.
Echo de menos cuando Europa decían que por estar sin unidad era una caja de grillos. Ahora Europa somos perro el faldero de EE.UU. y manejados por Alemania que a su vez está controlada por el poder sionista, a través de lobby y medios de comunicación.
ElenaCoures1
#2 El vasallaje europeo a USA: El argumento sacado de la propaganda rusa

Y en Menéame estoy harta de leer que EEUU controla Israel y que es su portaaviones en Oriente medio y su pica para separar a los árabes y quedarse con su petróleo ¿Dices que es al revés?
Poneros de acuerdo, que confundís al personal
brandao
brandao
brandao
#2 esto es así de diseño, la UE actual controlada por como perfectamente describes Alemania - EEUU, atados social, militar, económicamente, de todas las formas posibles, no hay siquiera un camino que imaginar dirigido a recuperar la soberanía europea. Y disolverla solo agravaría la situación, cada diminuto país de Europa negociando en solitario uno con uno contra los titanes, sin más remedio que postrarse ante ellos... posiblemente veamos esto último ocurrir con nuestros propios ojos y así termine todo.
rogerius
Acusar de terrorismo a quienes defienden su tierra y su pueblo, acusar a la Resistencia… un clásico. Muy de gente que tiene la sartén por el mango.
Gry
¿Como justifican matar también a las familias de los periodistas?
Jointhouse_Blues
