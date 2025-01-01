Cómo la prensa de Alemania ayuda a Israel a legitimar el asesinato de periodistas en Gaza

El ejemplo más claro es el del conglomerado Axel Springer, el mayor editor de Europa y propietario del tabloide Bild, el periódico más leído de Alemania. Horas después de que se hiciera pública la muerte de al-Sharif, Bild publicó su imagen bajo este titular: 'Terrorista disfrazado de periodista asesinado en Gaza' (que más tarde se cambió por 'El periodista asesinado era presuntamente un terrorista').
La miseria moral de esta gentuza está al nivel de sus abuelos hitlerianos
Echo de menos cuando Europa decían que por estar sin unidad era una caja de grillos. Ahora Europa somos perro el faldero de EE.UU. y manejados por Alemania que a su vez está controlada por el poder sionista, a través de lobby y medios de comunicación.
Y en Menéame estoy harta de leer que EEUU controla Israel y que es su portaaviones en Oriente medio y su pica para separar a los árabes y quedarse con su petróleo ¿Dices que es al revés?
Poneros de acuerdo, que confundís al personal