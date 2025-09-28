·
Cómo el PP va a contracorriente con la ciudadanía y sus propios votantes: lo hizo con la guerra de Irak y ahora con Gaza
Ocurre que el último barómetro del Real Instituto Elcano revela que el 62% de encuestados que comulgan con la derecha ideológica sí consideran la guerra en Gaza un genocidio.
#4
Herumel
El PP siempre va en contra de sus votantes, los intereses que representa es por unas 200 familias en España y otras tantas en el extranjero, el resto de 45.000.000 son gentes útiles que necesita obligatoriamente para poder conseguir esos intereses, pero la vida de esa otra gente se la pela.
3
K
56
#7
johel
*
#4
Los votantes del pp van en contra de si mismos, el pp representa perfectamente su forma de proceder.
0
K
11
#1
A.more
No os preocupéis. Ya están los medios retorciendo la verdad
1
K
24
#3
soberao
*
Siempre se dice en España de esa foto "el trío de las Azores" pero las Azores es parte de Portugal y estaba también el presidente de Portugal,
el trío de las Azores eran cuatro
:
upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/61/Bush,_Barroso,_Blair
0
K
19
#8
Mangione
#3
El portugués era el anfitrión.
0
K
14
#10
SeñorMarron
#8
También es cómplice, hacer de anfitrión es comulgar con esos asesinos. Los 4 jinetes del apocalipsis
0
K
7
#5
Connect
El PP no sabe a que viento acogerse. Si al que sopla en VOX o al que ellos soplaban siempre. Pero los voxeros suben y suben, así que se agarran al viento de VOX. Cuando el voxero es un cuñado paleto, un facha-pobre que nada tiene que ver con el votante tradicional del PP. Así que su votante se siente traicionado, o reflejado en VOX, y entonces vota a VOX.
Veremos que hace el que se siente traicionado, pero Feijoo va camino de superar los malos resultados de Casado en 2019 cuando el PP se quedó con unos míseros 66 diputados. Los peperos tuvieron la enorme suerte de que se repitieron elecciones a los pocos meses y recuperaron una veintena de diputados. Porque iban a pasarse toda una legislatura como un grupito de diputados.
0
K
18
#9
pitercio
Están a tope con el tráfico de armas, es uno de sus negocios medulares. Ahí tienes a Aznar arrastrando incluso a los que no saben de qué va el tema.
0
K
13
#2
Mimaus
El PP se vende al que lo quiera comprar.
0
K
7
#6
AlexGuevara
Son torpes como ellos solos, el día que gobiernen…
0
K
7
Ver toda la conversación (
10
comentarios)
Veremos que hace el que se siente traicionado, pero Feijoo va camino de superar los malos resultados de Casado en 2019 cuando el PP se quedó con unos míseros 66 diputados. Los peperos tuvieron la enorme suerte de que se repitieron elecciones a los pocos meses y recuperaron una veintena de diputados. Porque iban a pasarse toda una legislatura como un grupito de diputados.