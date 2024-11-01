¿Cómo es posible que el 66% de la tierra de Reino Unido pertenezca aún al 0,3% de la población que desciende de los normandos?

El reparto de tierras tras la conquista normanda de 1066 cambió la organización social y económica de Inglaterra. Guillermo el Conquistador implantó del sistema feudal, convirtió a la Corona en propietaria de todo el suelo y lo distribuyó entre nobles leales en batalla. Kevin Cahill, en su libro Who Owns Britain, rastreó la genealogía de actuales dueños de grandes fincas británicas: gran parte desciende de aquellos soldados normandos recompensados hace casi 1.000 años. Unas 160.000 familias, 0,3% de la población, posee el 66% de la superficie.