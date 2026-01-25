¿Cómo piensa una inteligencia artificial? La gran sorpresa es que ‘intuye’

Ha ocurrido algo extraordinario, aunque aún no nos hemos dado cuenta del todo: unos algoritmos son capaces de resolver tareas intelectuales. Estos modelos no son réplicas de la inteligencia humana. Su inteligencia es limitada, distinta y, curiosamente, resulta que funcionan de un modo que se parece bastante a la intuición. Esta es una de las siete lecciones que hemos aprendido hasta ahora sobre ellas y sobre nosotros
Estoy harto de tanto antromorfismo barato alrededor de la I
- No piensan porque no realizan actividad cognitiva en sentido fuerte: no tienen estados mentales, intencionalidad, comprensión semántica propia ni metas internas. No elaboran creencias ni evalúan razones. Lo que hacen es procesamiento estadístico de símbolos: estiman la continuación más probable de una secuencia a partir de regularidades aprendidas.
- No intuyen porque la intuición implica una forma de aprehensión inmediata con significado para un sujeto (a menudo ligada a experiencia, corporeidad o juicio implícito). En una LLM no hay “aprehensión”: solo hay cálculo de probabilidades condicionado por contexto.