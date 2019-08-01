¿Cómo un pez que cayó del cielo causó un incendio en Canadá? Esto reveló la investigación de Bomberos

El río más cercano se encuentra a tres kilómetros de la localidad donde ocurrió el incendio, pero los investigadores determinaron que el pez fue atrapado por un águila pescadora, que en pleno vuelo lo dejó caer a una línea eléctrica. El impacto generó chispas que encendieron la hierba seca debajo, agregaron los bomberos, y especularon que el pájaro pudo haber soltado su presa por cansancio debido al exceso de calor.