edición general
6 meneos
22 clics
¿Cómo un pez que cayó del cielo causó un incendio en Canadá? Esto reveló la investigación de Bomberos

¿Cómo un pez que cayó del cielo causó un incendio en Canadá? Esto reveló la investigación de Bomberos

El río más cercano se encuentra a tres kilómetros de la localidad donde ocurrió el incendio, pero los investigadores determinaron que el pez fue atrapado por un águila pescadora, que en pleno vuelo lo dejó caer a una línea eléctrica. El impacto generó chispas que encendieron la hierba seca debajo, agregaron los bomberos, y especularon que el pájaro pudo haber soltado su presa por cansancio debido al exceso de calor.

| etiquetas: pez , incendio , columbia británica , ashcroft , águila
5 1 0 K 63 actualidad
4 comentarios
5 1 0 K 63 actualidad
janatxan #2 janatxan
"especularon que el pájaro pudo haber soltado su presa por cansancio debido al exceso de calor." ¿Le estan buscando motivaciones al águila? xD
0 K 10
Putirina #4 Putirina *
#2 Eso parece. Incluso bromearon con la posibilidad de que se hartara de comer pescado crudo y quisiera probarlo cocinado.
0 K 12
starwars_attacks #1 starwars_attacks
Cúmulo de casualidades. De todas formas, las líneas eléctricas, tienen que ir ENTERRADAS, y más en zonas que se pueden incendiar.
0 K 5
#3 joaquinysamanta *
#1 Pero la culpa es del calentamiento climático: "el pájaro pudo haber soltado su presa por cansancio debido al exceso de calor".

Tu semen tampoco se libra del cambio climático:
elpais.com/america-futura/2024-07-07/tu-semen-tampoco-se-libra-del-cam

También nos engorda y nos hace menos inteligentes:
es.euronews.com/2019/08/01/el-cambio-climatico-engorda-y-nos-hace-meno
0 K 6

menéame