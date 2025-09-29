·
Cómo el pañuelo palestino sobrevive como símbolo de resistencia: de Bella Hadid a la última fábrica de Cisjordania
Toda prenda es política, pero pocas cargan con tantas capas de significado como el tradicional pañuelo palestino. De Arafat a Madonna, y del campo gazatí a las manifestaciones occidentales, esta es su historia
Todo vuelve, recuerdo que yo tenia uno cuando era chaval. Tenía agujeros de las chinas y olía a cubalitro. Pero a las minitas le encantaba
