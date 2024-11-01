Cómo un oftalmólogo que tradujo la medicina clásica griega al árabe contribuyó a la formación del pensamiento médico occidental [Eng]

Un oftalmólogo medieval que tradujo obras griegas de Galeno, Hipócrates y Platón al árabe desempeñó un papel fundamental en la configuración de la erudición médica occidental, según un estudio reciente publicado en la revista Cogent Arts and Humanities. En el estudio, autores afiliados a la Universidad de Sharjah transcriben y traducen al inglés el texto árabe de un manuscrito original de Hunayn ibn Ishaq titulado « En el ojo, doscientos siete problemas» . Este tratado del siglo IX es una obra innovadora en oftalmología que corrigió ideas errón