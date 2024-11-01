Cómo nuestros hábitos explican que cada vez haya más ratas en las ciudades

Una mañana del año pasado, John Gladwin abrió el armario bajo el fregadero de la cocina y descubrió que una bolsa de tierra que guardaba allí estaba hecha trizas. Días después, también percibió un olor penetrante. Era mohoso y ligeramente astringente, parecido al de la zona de contenedores comunes de su bloque de pisos. "Supe de inmediato lo que era", dice. "Ratas". A menudo las había visto correteando cerca de los contenedores. Ahora también estaban dentro de su casa.