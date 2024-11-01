·
6
meneos
10
clics
Como Netanyahu usará la guerra con Irán para mantenerse en el poder: todas las claves
El ataque a Irán junto a Trump es el as bajo de la manga de Netanyahu para poder dejar caer en el olvido a Gaza y ganar las elecciones de este año. En catalán
|
etiquetas
:
guerra
,
iran
,
israel
5
1
0
K
80
politica
1 comentarios
5
1
0
K
80
politica
#1
sotillo
Y si está no le da se inventa otra, ahora luego que no se quejen de que el mundo cada vez los tenga más asco
0
K
9
Ver toda la conversación (
1
comentarios)
