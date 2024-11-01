Cómo la necesidad de más munición de guerra beneficia al herbicida glifosato

Detrás de un decreto para proteger la agricultura iba semi desapercibida una defensa de la industria bélica. Donald Trump blinda a la vez el fósforo blanco utilizado como armamento y este fitosanitario que está basado en ese producto: la alemana Bayer, que se desangra tras años de disputas legales por los daños a la salud del herbicida, es el único fabricante en EEUU. Esta medida es un reflejo de las políticas que atentan contra la vida en todas sus formas. Da un impulso a una sustancia que preocupa por su potencial cancerígeno....