Cómo se mide el mal olor: el reto ciudadano para demostrar el tufo a huevos podridos o a sopa de repollo

Cómo se mide el mal olor: el reto ciudadano para demostrar el tufo a huevos podridos o a sopa de repollo

Existen diferentes formas de medir el hedor de forma científica. La primera consiste en llenar una bolsa con el aire que se quiere analizar y llevarlo a alguno de los pocos laboratorios que realizan olfatometría dinámica en España, utilizando narices humanas. En estos centros, un grupo de panelistas o catadores de olores son expuestos al contenido de la bolsa, empezando por una dilución mínima, que se aumenta de forma gradual.

5 comentarios
Imag0
Me suena de algo  media
capitan.meneito
Repollo podrido.
No he olido cosa más nauseabunda.
Ripio
Pus embolsada durante semanas y liberada de golpe.
Una delicatessen.

Vale para untar tostadas.
Olepoint
Sin leerlo.. calculando el porcentaje de compuestos derivados del azufre... A más azufre, más peste....
Poligrafo
Yo el mal olor lo mediria en Nethanyajus.
