Cómo mantener el cerebro en forma

El cerebro es un órgano plástico. A lo largo de la vida, se transforma, se reconfigura. Al igual que se pueden ejercitar los diferentes músculos del cuerpo, es posible entrenar el cerebro para que sus conexiones se den de la mejor forma posible y contrarrestar, así, el deterioro cognitivo, el estrés y el estancamiento creativo. «Saber cómo funciona nuestro cerebro se va a convertir en el eje central de la investigación científica del presente siglo», afirma el doctor en neurociencias Francisco Mora, «lo que equivale a decir que será el siglo...

Si te toca alzhéimer da igual cerebro en forma o no en forma, las neuronas mueren por causas ajenas a la propia neurona, da igual sus millones de conexiones, etc. Es como si te matas atropellado y llevabas una dieta sanísima.
