edición general
15 meneos
20 clics
Cómo el lobby sionista trabaja para controlar la política exterior de Estados Unidos

Cómo el lobby sionista trabaja para controlar la política exterior de Estados Unidos

¿Puede un Estado financiar, mediante millonarios afines, a políticos en un país extranjero para que estos aprueben legislación a su favor? PAra la mayoría resulta muy difícil pensar que, por ejemplo, Francia pudiera pagar cientos de miles de euros a personas de todos los partidos en España para que beneficiaron en el Congreso los intereses económicos, militares y geopolíticos del país galo. Sin embargo, esta es la manera en la que Israel opera desde hace años en Estados Unidos.

| etiquetas: lobby , sionista , control , estados unidos , israel , usa
12 3 0 K 179 politica
3 comentarios
12 3 0 K 179 politica
capitan__nemo #3 capitan__nemo
La exterior y la interior de muchos paises.
Quién es quién en el lobby sionista en España
www.meneame.net/story/quien-quien-lobby-sionista-espana

Festival de VOX: "¡Vivan los Estados Unidos!, ¡Viva Israel!"
www.meneame.net/m/actualidad/festival-vox-vivan-estados-unidos-viva-is

Y la mayoria de las empresas de influencia del asunto Trump Rusia eran israelies y sionistas.

Y rusos.
Putin acerca de por qué no ayuda a Irán: «Hoy en día, Israel es casi un país…  media   » ver todo el comentario
1 K 27
XtrMnIO #1 XtrMnIO
Es que Israel sólo es el proyecto visible del sionismo, que está controlando wl poder financiero en occidente.
0 K 13
ElenaCoures1 #2 ElenaCoures1 *
¿Y con tanta pasta no han podido pagar a 10 millones de Palestinos para que hagan lo que quieran?
¿O no han podido pagar a otro país árabe para que los acoja?
¿No han podido sobornar a los líderes de Hamás o de Irán para que redirijan su política?

Nadie duda de su influencia, pero no puede ser solo por dinero que se apoye a Israel. Debe haber algo más

A ver si alguien de por aquí tiene alguna explicación
0 K 7

menéame