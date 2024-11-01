Cómo el lobby sionista trabaja para controlar la política exterior de Estados Unidos

¿Puede un Estado financiar, mediante millonarios afines, a políticos en un país extranjero para que estos aprueben legislación a su favor? PAra la mayoría resulta muy difícil pensar que, por ejemplo, Francia pudiera pagar cientos de miles de euros a personas de todos los partidos en España para que beneficiaron en el Congreso los intereses económicos, militares y geopolíticos del país galo. Sin embargo, esta es la manera en la que Israel opera desde hace años en Estados Unidos.
Y la mayoria de las empresas de influencia del asunto Trump Rusia eran israelies y sionistas.
Y rusos.
Putin acerca de por qué no ayuda a Irán: «Hoy en día, Israel es casi un país… » ver todo el comentario
¿O no han podido pagar a otro país árabe para que los acoja?
¿No han podido sobornar a los líderes de Hamás o de Irán para que redirijan su política?
Nadie duda de su influencia, pero no puede ser solo por dinero que se apoye a Israel. Debe haber algo más
A ver si alguien de por aquí tiene alguna explicación