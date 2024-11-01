edición general
Cómo Irán está mutando para sobrevivir después de Jamenei

Cómo Irán está mutando para sobrevivir después de Jamenei

La República Islámica de Irán pretende girar hacia un régimen militar nacionalista. Enfrenta descontento social, sanciones económicas y un repliegue internacional tras los choques con Israel y el debilitamiento del Eje de la Resistencia en Oriente Próximo. El objetivo, ante todo, es la continuidad.

4 comentarios
cenutrios_unidos #1 cenutrios_unidos
Y mientra EE.UU muta a una teocracia absolutista.
Amoniaco #2 Amoniaco *
#1 y eso que tiene que ver con la dictadura islamofascista de irán? Por que metes eso aquí?
Parece como si te jodiera que se hablará mal del régimen que revienta mujeres por no llevar un pañuelo.
Es uno de los peores regímenes del mundo con las minorías o el diferente.
Creo que ahora te hacen juicio por ser gay, antes te podían matar en el acto.
cenutrios_unidos #3 cenutrios_unidos
#2 Por lo curioso del mundo que nos ha tocado vivir.
EsanZerbait #4 EsanZerbait
Muta hacia lo que sea militarista porque se está preparando para la agresión judeotanista.
