Cómo Irán está mutando para sobrevivir después de Jamenei

La República Islámica de Irán pretende girar hacia un régimen militar nacionalista. Enfrenta descontento social, sanciones económicas y un repliegue internacional tras los choques con Israel y el debilitamiento del Eje de la Resistencia en Oriente Próximo. El objetivo, ante todo, es la continuidad.
Parece como si te jodiera que se hablará mal del régimen que revienta mujeres por no llevar un pañuelo.
Es uno de los peores regímenes del mundo con las minorías o el diferente.
Creo que ahora te hacen juicio por ser gay, antes te podían matar en el acto.