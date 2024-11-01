Cómo las historias de amor entre lesbianas tailandesas se han convertido en una industria multimillonaria

Ongsa inicia su vida en una nueva escuela secundaria sintiéndose nerviosa y alienada pero, cuando conoce a Sun, una de las chicas más populares, esta solitaria escolar se enamora a primera vista. Temerosa de expresar sus sentimientos, Ongsa adopta en Instagram el seudónimo "Tierra" para mensajear a Sun, quien presume que se trata de un joven admirador secreto. Ongsa luego entabla amistad con Sun en la vida real, mientras continúa chateando con ella online usando su alias. Sin embargo, la presión emocional de mantener su ...