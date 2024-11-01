Cómo hicimos la película para niños Teenage Mutant Ninja Turtles en 1990 [ENG]

"El disfraz era muy pesado sobre todo en caderas y lumbares porque teníamos muchas baterías en la carcasa para hacer funcionar los servomotores. Estábamos literalmente a cuatro patas la mayor parte del tiempo." "Todo el mundo se estaba achicharrando, así que probaron chalecos de enfriamiento diseñados para astronautas por los que circulaba líquido. Me lo pusieron y me pidieron que sudara. Encendieron la bomba e inmediatamente tuve un calambre en todo el cuerpo y me caí. La bomba decía: "No pongas hielo" y alguien se lo puso. El cambio de temper