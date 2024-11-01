Cómo hacer una pizza con piña (pizza hawaiana)  

Hacer la pizza hawaiana es fácil y muy rápido. Lo primero que hay que hacer es la masa de la pizza. El secreto para hacer una masa perfecta es darle tiempo de reposo una vez mezclamos los ingredientes, formamos la masa y la dejamos en un bol tapado con film durante al menos media hora o 45 minutos. Cuando ha pasado el tiempo de reposo, la masa habrá doblado o triplicado su volumen y se habrá llenado de aire. La sacamos y la amasamos para hacer una pizza bien hermosa.