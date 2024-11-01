edición general
Cómo hacer una pizza con piña (pizza hawaiana)

Hacer la pizza hawaiana es fácil y muy rápido. Lo primero que hay que hacer es la masa de la pizza. El secreto para hacer una masa perfecta es darle tiempo de reposo una vez mezclamos los ingredientes, formamos la masa y la dejamos en un bol tapado con film durante al menos media hora o 45 minutos. Cuando ha pasado el tiempo de reposo, la masa habrá doblado o triplicado su volumen y se habrá llenado de aire. La sacamos y la amasamos para hacer una pizza bien hermosa.

Es intolerable cómo se alimenta la polarización en esta web. Este tipo de envío debieran ser reportados a @admin
cabobronson #5 cabobronson
#0 no te parecen suficientes los incendios que hay que quieres que arda todo?
Xuanin71 #7 Xuanin71
Pero porque? No se le hecha tomate?
Pues otra fruta más,

xD xD xD
Llevo años defendiendo la pizza con piña . Solo para enervar a la parienta y a los hijos ( nunca la he hecho( no me dejan coartan mi libertad creadora)
Doisneau #16 Doisneau
Un autentico manjar, al margen de la opinion de la escoria sincebollista que pulula por aqui
#1 chochis
Bulo... Érronea... No tengo claro el voto.
TripleXXX #2 TripleXXX
#1 El voto debería ser terrorismo :troll:
Ratoncolorao #4 Ratoncolorao
#2 Yo iría más lejos...Son crímenes contra la humanidad.
#13 Vactor20 *
#4 Y lo buena que esta... {0x1f355} {0x1f497} {0x1f34d}
#3 poxemita
1° debes vivir haciendo el mal, tortura gatitos y cachorros, ve a los toros, vota a VOX o SALF, bebe, fuma puros (preferiblemente dentro de colegios o centros de salud).
2° asegurare de no arrepentirte de nada de lo malo antes de morir.
3° ya estás en el infierno y puedes preparar tu pizza hawaiana, te ahorras el precalentar el horno.
#11 MADMax2
Si es que las visten como pizza con piña...


No, en serio, a mí me gusta... En la variedad está el gusto y no hay que casarse con una sola pizza ¡Sed promiscuos de la pizza!
#9 R2dC
En el futuro utópico de cyberpunk se considera delito echarle piña a la pizza: cyberpunk.fandom.com/wiki/Tofu'd_Tuna_and_Pineapple_Pizza
Estoeslaostia #15 Estoeslaostia
Pizza jaguayana y Cruzcampo....
Alguien da más?
eldet #14 eldet
La piña solo en la tortilla
#6 cocococo *
Yo a veces hago pizzas, pero no pierdo el tiempo haciendo la puta masa. Lo que hago es comprar la galleta que viene congelada, le añado los ingredientes que quiera y listo:

www.lacocinera.es/productos/mas/masa-hojaldre-base-pizza/masa-para-piz

Editado. A veces hago las pizzas directamente en un pan, o sea, corto el pan en dos pedazos como si fuera para un bocadillo, le meto los ingredientes y luego al horno unos quince minutos a 180 grados Celsius más o menos.

www.directoalpaladar.com/recetas-de-panes/panini-pizza-pan-receta-expr
#8 pcmaster
#6 Ingredientes, los que quieras, mientras no le pongas piña. Eso es terrorismo culinario.
#12 MADMax2
#6 las masas frescas de determinadas marcas están bastante buenas. Las "galletas" son para la plebe
