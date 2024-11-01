Cómo hacer una pizza con piña (pizza hawaiana)  

Hacer la pizza hawaiana es fácil y muy rápido. Lo primero que hay que hacer es la masa de la pizza. El secreto para hacer una masa perfecta es darle tiempo de reposo una vez mezclamos los ingredientes, formamos la masa y la dejamos en un bol tapado con film durante al menos media hora o 45 minutos. Cuando ha pasado el tiempo de reposo, la masa habrá doblado o triplicado su volumen y se habrá llenado de aire. La sacamos y la amasamos para hacer una pizza bien hermosa.
Pues otra fruta más,
Llevo años defendiendo la pizza con piña . Solo para enervar a la parienta y a los hijos ( nunca la he hecho( no me dejan coartan mi libertad creadora)
2° asegurare de no arrepentirte de nada de lo malo antes de morir.
3° ya estás en el infierno y puedes preparar tu pizza hawaiana, te ahorras el precalentar el horno.
No, en serio, a mí me gusta... En la variedad está el gusto y no hay que casarse con una sola pizza ¡Sed promiscuos de la pizza!
Alguien da más?
Editado. A veces hago las pizzas directamente en un pan, o sea, corto el pan en dos pedazos como si fuera para un bocadillo, le meto los ingredientes y luego al horno unos quince minutos a 180 grados Celsius más o menos.
