Como hacer los mejores huevos duros (eng)

Aquí está la buena noticia: los huevos duros perfectos son fáciles de hacer. ... Y la mala noticia: también lo son los que no son tan perfectos. No sé ustedes, pero yo sin duda he cocinado muchos de estos últimos. Cuando intentas pelarlos, se lleva la mitad de la clara, o cuando los cortas, la yema es ligeramente verde en lugar de amarilla brillante. Bastante decepcionante, en mi opinión.
-esperas a que hierva
-Cronometro 5:30 minutos
-Sacas del fuego retiras el agua caliente y pones debajo del grifo con agua fria
-Los dejas ahi en agua fria templarse (cambiando el agua si ves q se calienta)
-abres y listo, la yema en su punto.
Tb te digo una cosa, depende mucho de tu cocina/fuego pero a mi en general esta regla me suele ir bien
Moraleja: cómetelos ahora, aunque estén un poco blanditos.