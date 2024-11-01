edición general
Como hacer los mejores huevos duros (eng)

Como hacer los mejores huevos duros (eng)

Aquí está la buena noticia: los huevos duros perfectos son fáciles de hacer. ... Y la mala noticia: también lo son los que no son tan perfectos. No sé ustedes, pero yo sin duda he cocinado muchos de estos últimos. Cuando intentas pelarlos, se lleva la mitad de la clara, o cuando los cortas, la yema es ligeramente verde en lugar de amarilla brillante. Bastante decepcionante, en mi opinión.

skaworld #1 skaworld
-los huevos se ponen en el cazo con el agua fria (si no hay muchas papeletas para que con el cambio de temperatura te rompa la cascara, con o sin vinagre en el agua, el choque termico puede hacer q se te salgan)
-esperas a que hierva
-Cronometro 5:30 minutos
-Sacas del fuego retiras el agua caliente y pones debajo del grifo con agua fria
-Los dejas ahi en agua fria templarse (cambiando el agua si ves q se calienta)
-abres y listo, la yema en su punto.
cosmonauta #2 cosmonauta
#1 Pero eso no es un huevo duro. Por debajo de los 9 o 10 minutos es pasado por agua.
skaworld #5 skaworld
#2 haz la prueba, los 5:30 cuentan tb el tiempo q tarda en hervir el agua desde q lo pones o sea q no son 5:30 son mas o menos 7-8 y sale con la yema guay, no secuzca no liquida, cremosa.

Tb te digo una cosa, depende mucho de tu cocina/fuego pero a mi en general esta regla me suele ir bien
UnoYDos #8 UnoYDos *
#5 Yo no he probado lo que dices pero intuyo que si funciona, porque a mi me gusta bien hecha y sigo el mismo método que tu, pero llego a los 10 minutos. Como bien dices antes de llegar a hervir el huevo ya se esta haciendo, creo que empieza a hacerse por encima de los 65 grados o por ahi
#3 Lusco2
#1 Pues tienen buen pinta, me comería tus huevos sin dudarlo :hug:
Walldrop #7 Walldrop
#1 ahí ahí, abajo huevos duros, vivan los pasados por agua. Uno de mis te uerdos matutinos favoritos cuando mi páter, que como mucho hacia una tortilla, nos lo ponía. Copita, cucharita, y chupchupchup^^ grande  media
Graffin #4 Graffin
Tampoco es pasado por agua, con 6:30 minutos en agua hirviendo se queda con la yema cremosa pero duro por fuera.
reivaj01 #6 reivaj01
Para obtener los mejores huevos duros hay que enterrarlos profundamente y esperar unos tres millones de años. Una vez petrificados, ya me dirás para qué los quieres.
Moraleja: cómetelos ahora, aunque estén un poco blanditos.
