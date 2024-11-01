Como hacer los mejores huevos duros (eng)

Aquí está la buena noticia: los huevos duros perfectos son fáciles de hacer. ... Y la mala noticia: también lo son los que no son tan perfectos. No sé ustedes, pero yo sin duda he cocinado muchos de estos últimos. Cuando intentas pelarlos, se lleva la mitad de la clara, o cuando los cortas, la yema es ligeramente verde en lugar de amarilla brillante. Bastante decepcionante, en mi opinión.