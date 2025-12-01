Cómo hacer frente al marco de los migrantes como violadores

En nuestros barrios y pueblos vemos cómo elementos de las extremas derechas –y gente alarmada por estos pánicos morales– empiezan a movilizarse para llevar a la calle estos marcos racistas en forma de concentraciones, manifestaciones o incluso de persecuciones y ataques contra centros de menores o contra los lugares donde viven migrantes...
| etiquetas: racismo , feminismo , migrantes
Chicos. Un poco de orgullo en vuestras ideales.
Os pasa lo mismo que con los bulos y mentiras. La cosa está tan mal que solo podéis demostrarlo… mintiendo.
Que la mayoría de delitos sexuales los cometen extranjeros es un dato objetivo, así que en vez de mirar a un lado hay que tratar el problema.
Por no hablar de la cantidad de mafiosos que viven aquí escondidos y son europeos.
Curioso. Solo hay que tratar problemas cuando no formáis parte del “colectivo”.
Obviamente no harán nada de las dos cosas porque la realidad es la que es. La "extrema" derecha puede que exagere a veces para dar efecto, pero se basa en la realidad, los migrantes de Japón delinquen menos que los españoles, y los migrantes del tercer mundo delinquen más, y algunos específicos mucho más.