Cómo hacer frente al marco de los migrantes como violadores

En nuestros barrios y pueblos vemos cómo elementos de las extremas derechas –y gente alarmada por estos pánicos morales– empiezan a movilizarse para llevar a la calle estos marcos racistas en forma de concentraciones, manifestaciones o incluso de persecuciones y ataques contra centros de menores o contra los lugares donde viven migrantes...

12 comentarios
CharlesBrowson
pues como hasta ahora, ocultar, pasar de largo, insultar y tachar de nazimalvadofascista al otdo que diga pero...de nada camarada! lo estamos haciendo muy bien!
StuartMcNight
#3 Nunca deja de ser curioso a gente que sois abiertamente fachas… el problema que os supone que os lo digan.

Chicos. Un poco de orgullo en vuestras ideales.

Os pasa lo mismo que con los bulos y mentiras. La cosa está tan mal que solo podéis demostrarlo… mintiendo.
YSiguesLeyendo
... La situación es sumamente preocupante, porque la escalada parece ir a más después de un verano caliente, e impone nuevos retos al feminismo. Tras años de construir con tenacidad una conciencia colectiva frente a la violencia machista, no podemos permitir que se convierta en instrumento de control migratorio ni que sirva para justificar nuevas formas de criminalización y refuerzo del nacionalismo racista...
Gnomo
#1 no se trata de utilizar los datos, que ahí están, para crear odio, si no que hay que utilizar los datos de forma correcta para acabar con el problema.
Que la mayoría de delitos sexuales los cometen extranjeros es un dato objetivo, así que en vez de mirar a un lado hay que tratar el problema.
satchafunkilus
#2 ya pero es que que alguien sea extranjero no significa que sea inmigrante, sin embargo el problema para la extrema derecha y racistas en general es solo la inmigración, y no los casi 100 millónes de personas que vienen a España cada año.
Marcus78
#5 seria un turista?
satchafunkilus
#7 turista o residente de otro país europeo. Anda que no hay violadores y pederastas británicos y de otros países refugiados en España.

Por no hablar de la cantidad de mafiosos que viven aquí escondidos y son europeos.
StuartMcNight
#2 Cuando luego intentamos “tratar el problema” de que la mayoría de delitos violentos y sexuales los cometen varones en una desproporción mucho mayor que la de “extranjeros”… entonces os dan todo tipo de temblores.

Curioso. Solo hay que tratar problemas cuando no formáis parte del “colectivo”.
Gnomo
#6 Que se metan a un país, que lleva años luchando por la igualdad entre hombres muchos años, a gente de culturas que infravaloran a la mujer y apenas la respetan, sucede que se da a un paso a atrás.
satchafunkilus
#6 y no solo eso, sino que más del 95% de los delitos son cometidos por hombres, y más de 9 de cada 10 reclusos son hombres.
carakola
La progresía va tarde. Este meme del Capitán Suecia tiene más de 10 años: knowyourmeme.com/sensitive/photos/961304-sweden-yes
lordban
Muy fácil, que digan los datos oficiales del INE en RTVE cada día para que al gente esté informada y no se mueva por bulos. Incluso mejor, que el ministerio saque datos de crimen de segundas generaciones para mostrar como de bien integradas están.

Obviamente no harán nada de las dos cosas porque la realidad es la que es. La "extrema" derecha puede que exagere a veces para dar efecto, pero se basa en la realidad, los migrantes de Japón delinquen menos que los españoles, y los migrantes del tercer mundo delinquen más, y algunos específicos mucho más.
