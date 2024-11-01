Cómo la Guardia Revolucionaria Islámica ha reforzado su control de Irán tras los ataques de EE.UU. e Israel

La "defensa de la revolución y de sus conquistas". Esa es la misión que el artículo 150 de la Constitución iraní asigna al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI), el ejército paralelo establecido por el fallecido ayatolá Ruhollah Jomeini apenas meses después del triunfo del movimiento con el que derrocó al régimen del sha Reza Pahlavi en 1979.