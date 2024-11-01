edición general
3 meneos
13 clics
Cómo la Guardia Revolucionaria Islámica ha reforzado su control de Irán tras los ataques de EE.UU. e Israel

Cómo la Guardia Revolucionaria Islámica ha reforzado su control de Irán tras los ataques de EE.UU. e Israel

La "defensa de la revolución y de sus conquistas". Esa es la misión que el artículo 150 de la Constitución iraní asigna al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI), el ejército paralelo establecido por el fallecido ayatolá Ruhollah Jomeini apenas meses después del triunfo del movimiento con el que derrocó al régimen del sha Reza Pahlavi en 1979.

| etiquetas: irán , israel
2 1 0 K 37 actualidad
7 comentarios
2 1 0 K 37 actualidad
Escafurciao #4 Escafurciao
Lo poco o mucho más cerca de una democracia laica en Irán se ha ido a la mierda.
1 K 21
Asimismov #7 Asimismov
#4 si el modelo de democracia es el de Trump con el ICE, pues ni tan mal.

La comparativa: meneame.net/story/ice-death-tracker-todas-muertes-vinculadas-agentes-i
0 K 12
Supercinexin #1 Supercinexin
Toda acción tiene su reacción. Los fachas de mierda, que tantas lecciones dan al resto, deberían haberlo sabido.
0 K 19
#2 Ferroviman
#1 cuando la accion la ejerce estados unidos, la reaccion, SIEMPRE, es dejar aquello peor de lo que estaba....
0 K 10
Supercinexin #3 Supercinexin
#2 Exacto, todos los supuestos "disidentes" y la diáspora iraní en el exilio pueden darle las gracias, como de hecho venían haciendo hasta ahora,. más fuerte todavía si cabe, a sus queridos hamijos. Ya todos sabemos de qué dos estoy hablando.
0 K 19
Verdaderofalso #5 Verdaderofalso
#2 #3 que paso en Afganistán?
0 K 20
#6 Ferroviman
#5 el caso mas sangrante. en el 78 con la revolucion comunista era un pais que ejecutaba reformas para meterse en el siglo 20. sin usura ni opio, las mujeres iban a la escuela igual que los hombres, metieron sindicatos, salario minimo, igualdad de derechos con independencia del genero, las mujeres no llevaban velo, podian ir a la universidad y trabajar. logicamente, no era ideal, pero es que venian de la mierda.

luego EEUU activo la operacion ciclon, armo a los talibanes y 50 años despues es un pais desierto gobernado por fanaticos religiosos....
0 K 10

menéame