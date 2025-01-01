Cómo funcionan los chips de ADN [ENG] (03:36)  

Los microarrays (chips) de ADN se usan para analizar la expresión génica o genotipado. Primero obtenemos la muestra, por ejemplo, la muestra 1 puede ser una célula normal mientras que la muestra 2 puede ser una tumoral. Se extrae el ARN de ambas y se obtiene su ADN complementario (cDNA) gracias a una retrotranscriptasa. Este cDNA se marca con fluoróforos (por ejemplo, verde para la célula 1 y rojo para la célula 2). Se mezclan y añaden al microarray con una secuencia de un gen en cada pocillo. Si hibrida sólo la célula 1, el pocillo será verde.