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Cómo funciona el blanqueo de dinero en el mundo del arte [Eng]

Cómo funciona el blanqueo de dinero en el mundo del arte [Eng]

¿Cómo se blanquea dinero en el mundo del arte? Según The Globe and Mail , algunos casos son muy sencillos. Imaginemos que alguien tiene 10 millones de dólares. Podría comprar un Picasso en una subasta en Ginebra, por ejemplo, y trasladarlo inmediatamente a un depósito en una zona franca, un espacio de almacenamiento de alta seguridad cerca del aeropuerto. El cuadro podría venderse anónimamente sin moverse ni un centímetro, y el nuevo comprador lo recogería en la misma zona franca. De repente, el comprador original, ahora vendedor, tiene dinero

| etiquetas: arte , dinero , blanqueo , mercado
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8 comentarios
11 1 0 K 164 ArteyMercado
Moderdonia #2 Moderdonia *
Conozco una persona que trabaja en un Museo de arte contemporáneo y de compañera tiene a una señora de la limpieza que todos los días les dice: "Esto es arte o lo tiro".
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letra #4 letra
#2 Qué ranciedad de fachapobre. ¿Has estado alguna vez viendo arte contemporáneo? ¿Te gusta más ver curas, aristócratas y militares en el Museo del Prado?
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Jointhouse_Blues #5 Jointhouse_Blues
#4 Que falta de sentido del humor el suyo, caballero.
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letra #6 letra
#5 Yep, es que no me gustan los chistes de negros, maricones, moros, judíos y arte contemporáneo ;)
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Skiner #7 Skiner
#2 Esto lo pregunta después de un pequeño incidente de una confusión de nada. :troll:
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#8 esbrutafio
#2 www.youtube.com/watch?v=sERhLdT-ST4
Lo de la ballena en descomposición como obra de arte es tremendo.
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Io76 #3 Io76
Que se lo pregunten al Iker Jiménez y a sus papás.
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Jointhouse_Blues #1 Jointhouse_Blues
Es algo escandaloso. Un secreto a voces. Pero como beneficia a las grandes fortunas, ningún gobierno se atreve a meter mano.
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menéame