Cómo funciona el blanqueo de dinero en el mundo del arte [Eng]

¿Cómo se blanquea dinero en el mundo del arte? Según The Globe and Mail , algunos casos son muy sencillos. Imaginemos que alguien tiene 10 millones de dólares. Podría comprar un Picasso en una subasta en Ginebra, por ejemplo, y trasladarlo inmediatamente a un depósito en una zona franca, un espacio de almacenamiento de alta seguridad cerca del aeropuerto. El cuadro podría venderse anónimamente sin moverse ni un centímetro, y el nuevo comprador lo recogería en la misma zona franca. De repente, el comprador original, ahora vendedor, tiene dinero