edición general
3 meneos
159 clics
Cómo funciona el abuso de poder

Cómo funciona el abuso de poder  

Vídeo... Cómo funciona el abuso de poder... (YouTube)

| etiquetas: psicologia , poder
2 1 0 K 45 cultura
3 comentarios
2 1 0 K 45 cultura
YSiguesLeyendo #1 YSiguesLeyendo
(Telediario 1 - 15 horas, La 1, 14-01-26)
1 K 40
cocolisto #2 cocolisto
Buen aporte.
0 K 20
#3 Almirantecaraculo
Esto viene muy bien para cuando @Elnuberu suba su aporte semanal haciendo lobby por las bondades de la prostitución y su poder emancipador, disfrazado eso sí de modernidad y liberación.
0 K 8

menéame