Cómo frenar el abandono docente con redes de acompañamiento
El apoyo de un mentor, el respaldo de sus pares y la posibilidad de reflexionar sobre su propia práctica marcan la diferencia entre abandonar la docencia o quedarse.
educación
profesores
maestros
cultura
#2
DenisseJoel
Me parece un elemento clave. Nunca he entendido la soledad de los profesores y profesoras en una tarea tan compleja como la educación.
#1
tobruk1234
Y el sueldo y la comunidad autonómica en la que trabajes también
