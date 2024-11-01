edición general
Cómo frenar el abandono docente con redes de acompañamiento

El apoyo de un mentor, el respaldo de sus pares y la posibilidad de reflexionar sobre su propia práctica marcan la diferencia entre abandonar la docencia o quedarse.

#2 DenisseJoel
Me parece un elemento clave. Nunca he entendido la soledad de los profesores y profesoras en una tarea tan compleja como la educación.
#1 tobruk1234
Y el sueldo y la comunidad autonómica en la que trabajes también
