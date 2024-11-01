¿Cómo se financia el sionismo en España?

El pasado jueves, este periódico se hizo una pregunta: ¿Qué le debe Isabel Díaz Ayuso al Estado de Israel?, fácilmente respondida mirando a tres frentes: el primero, el convencimiento ferviente de que el sionismo es la ideología correcta frente al genocidio palestino y la ocupación de Gaza; el segundo,la contraposición, casi por memoria muscular y acto reflejo, de hacer y decir todo lo contrario de lo que haga la izquierda; y el tercero, el vasto entramado empresarial y lobista israelí que opera en la Comunidad de Madrid como Pedro por su casa.