¿Cómo se financia el sionismo en España?

El pasado jueves, este periódico se hizo una pregunta: ¿Qué le debe Isabel Díaz Ayuso al Estado de Israel?, fácilmente respondida mirando a tres frentes: el primero, el convencimiento ferviente de que el sionismo es la ideología correcta frente al genocidio palestino y la ocupación de Gaza; el segundo,la contraposición, casi por memoria muscular y acto reflejo, de hacer y decir todo lo contrario de lo que haga la izquierda; y el tercero, el vasto entramado empresarial y lobista israelí que opera en la Comunidad de Madrid como Pedro por su casa.

#3 tierramar *
Y añadir la RELIGION: Han adjudicado a Madrid como rabino, a un rabino mexicano, que encima ayudara a las familias mexicanas con nacionalidad española por ser descendientes de españoles, a integrarse en Madrid, Son judios-latinos, con valores de la derecha, vean:" La Comunidad Judía de Madrid designa como rabino principal al mexicano Moisés Chicurel Franco
La CJM: "Estamos convencidos de que la incorporación de Rab Chicurel a nuestra Kehilá en este momento en el que cada vez más…   » ver todo el comentario
#1 pirat
La capital de los estómagos agradecidos
OCLuis #2 OCLuis
La respuesta a la pregunta de como se blanquea el sionismo en España tiene casi la misma explicación y los mismos protagonistas.
#4 luckyy
Alcama también debe de estar financiado por esta basura. No creo que todo sean ideas y lo haga gratis
