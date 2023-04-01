Cómo extraer el ADN de una fresa [infografía]  

El proceso de extracción del ADN de una fresa se puede realizar con materiales de cocina. 1. Quíteles cualquier hojita que les quede todavía a las fresas. 2. Ponga las fresas en la bolsa de plástico y ciérrela; hágalas puré con la mano suavemente por alrededor de 2 minutos. Macháquelas por completo. Esto hace que las células se empiecen a abrir y se libere el ADN. 3. En un vaso de plástico, prepare el líquido de extracción de ADN: mezcle 2 cucharaditas de detergente con 1 cucharadita de sal y 1/2 taza de agua. 4. Vierta el líquido en...