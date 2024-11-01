Cómo evitar que se te congele el pene en climas helados [ENG]

La congelación del pene es un problema muy real y extremadamente doloroso al que se enfrentan excursionistas invernales, esquiadores y practicantes de snowboard en todas partes, y puede ser experimentado por cualquiera cuyas actividades laborales o recreativas los lleven a estar al aire libre en el frío. La mayoría de la gente habrá visto imágenes desagradables de alpinistas y exploradores polares con dedos y narices ennegrecidos, y lamentablemente esto a menudo termina en cirugías que cambian la vida. Lo mismo puede ocurrir con el pene.