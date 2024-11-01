edición general
10 meneos
77 clics

Cómo evitar que se te congele el pene en climas helados [ENG]

La congelación del pene es un problema muy real y extremadamente doloroso al que se enfrentan excursionistas invernales, esquiadores y practicantes de snowboard en todas partes, y puede ser experimentado por cualquiera cuyas actividades laborales o recreativas los lleven a estar al aire libre en el frío. La mayoría de la gente habrá visto imágenes desagradables de alpinistas y exploradores polares con dedos y narices ennegrecidos, y lamentablemente esto a menudo termina en cirugías que cambian la vida. Lo mismo puede ocurrir con el pene.

| etiquetas: prevención , salud , pene , hielo
8 2 2 K 65 cultura
13 comentarios
8 2 2 K 65 cultura
Gnomo #1 Gnomo
1. No llevar la polla fuera
11 K 119
SeñorPresunciones #6 SeñorPresunciones
#1 Seguro que eso ayuda.
0 K 12
#8 Cuchifrito
#1 Hombre, la polla mejor siempre dentro que fuera, pero a veces no se puede
0 K 10
TripleXXX #10 TripleXXX
#1 O, contrariando al refrán, meter la polla donde tienes la olla.
1 K 10
#7 joselito21
Pues usando guantes para el pene, con qué sino?  media
2 K 33
#12 akyrna
#7 o metiéndola en caliente
1 K 16
#5 wendigo
Un buen calcetín térmico de lana y además marcas paquete en el refugio

Saludos
1 K 22
pitercio #4 pitercio
No teniendo.
0 K 12
#2 Poll
Y si todo falla, podrás presumir unos días de tener la polla negra.
0 K 10
Narmer #13 Narmer
Lleva una combinación de lana merina y fibras sintéticas de capa base, después forros polares y, finalmente, ropa impermeable en la capa más externa.

Pero, vamos, son consejos generales para no morir congelado. Lo del pene es un clickbait de libro. Puto periodismo actual :wall:

#teahorrounclick
0 K 8
#3 Tiranoc
Preguntándole a Almeida.
0 K 7
#9 noname123456
Meneandotela de vez en cuando.
0 K 6
Toñi_Calvo #11 Toñi_Calvo
No hay fotopo Ya no hay meneo
0 K 6

menéame