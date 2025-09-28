edición general
Cómo está la UE “asegurando las elecciones en Moldavia”( alemán)

La UE quiere "proteger las elecciones parlamentarias en Moldavia de la «injerencia extranjera» y está interviniendo de una manera sin precedentes. Pero como eso podría no ser suficiente,se están prohibiendo partidos políticos y la posibilidad de anular las elecciones. Se dice en Bruselas que se trata de una elección fatídica. Los moldavos tendrían que elegir entre un gobierno proeuropeo y fuerzas prorrusas. Eso en sí mismo es un “encuadre” problemático – porque en realidad se trata del gobierno,altos precios de la gasolina,pobreza e inflación

cocolisto #2 cocolisto
"Puntos de voto para moldavos expatriados en las elecciones del 28 de septiembre. (En las últimas elecciones presidenciales, el Gobierno prooccidental habilitó más de 100 colegios electorales en países occidentales de la UE, pero solo tres en Rusia. En los países occidentales viven más de un millón de moldavos y en Rusia, algo menos de un millón. Esa circunstancia pudo ser determinante para la ajustada victoria de la candidata atlantista)".
Artículo traducido:
rafaelpoch.com/2025/09/28/como-la-ue-ha-protegido-las-elecciones-en-mo
8 K 122
#8 BurraPeideira_
#4 Claro que la hay, pero hablar de la injerencia rusa y no de la occidental, como si no existiera, es ridículo.
3 K 48
Pertinax #1 Pertinax *
¿Ya estamos buscando excusas desde webs de personajes que solo conocen en su casa a la hora de comer, y, por cierto, redactor de diariored?
3 K 34
#3 BurraPeideira_
#1 Si llevas días enviando noticias sobre la injerencia rusa en las elecciones moldavas que son un insulto a la inteligencia.
Un ejemplo www.meneame.net/story/rusia-intensifica-guerra-hibrida-moldavia-antes-
4 K 34
Pertinax #4 Pertinax *
#3 Claaaaro, claro, claro. No hay injerencias rusas. Es todo una ilusión. Eso no existe.
Spoiler: Esas chorrazo que sientes en la cara no es lluvia.
0 K 11
Spirito #10 Spirito
#4 Claaaaro, claro, claro. No hay injerencias yanquis. Es todo una ilusión porque los yanquis son unos benditos y jamás se meten en casa ajena. :popcorn:
0 K 8
Pertinax #12 Pertinax *
#10 ¿Cuáles? Sube algo al respecto y, si está fundamentada y es de un medio creíble, la meneo.
De las rusas ya lo he hecho yo.
www.meneame.net/m/politica/deepfakes-encuestas-falsas-multiples-campan

Y no me cabe duda de los intereses de EEUU, pero menos duda aún de los de Rusia. Estamos en medio de dos gañanes. Ponerse de parte de alguno de ellos nos hace similares.
0 K 11
Spirito #7 Spirito
#1 Hace poco estuve en Moldavia y la zona de Transnitía y allí lo ruso es lo normal. No desagrada en absoluto.
1 K 21
Duke00 #11 Duke00
#7 ¿Y estando por la zona no aprovechaste a visitar la ciudad rusa de Odesa?
0 K 13
antesdarle #9 antesdarle
Tan fácil como ver lo que votan los propios moldavos en Moldavia. El resto es paja.
0 K 9
#6 pozz
La propaganda antioccidental cada vez es mas y mas ridicula. xD

Parece que los rusoplanistas ya estan asumiendo la derrota en Moldavia, y buscan burdas escusas.
0 K 6
Don_Pixote #14 Don_Pixote
Putos Moldavos, años y años bombardeando a los rusofonos de Transnistria :eli:
1 K 6
ElBeaver #5 ElBeaver
Los vatniks al ataque, siempre tan cómicos.
2 K 6
Pertinax #13 Pertinax
#5 Hoy les aprieta la sisa.
0 K 11

menéame