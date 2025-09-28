Cómo está la UE “asegurando las elecciones en Moldavia”( alemán)

La UE quiere "proteger las elecciones parlamentarias en Moldavia de la «injerencia extranjera» y está interviniendo de una manera sin precedentes. Pero como eso podría no ser suficiente,se están prohibiendo partidos políticos y la posibilidad de anular las elecciones. Se dice en Bruselas que se trata de una elección fatídica. Los moldavos tendrían que elegir entre un gobierno proeuropeo y fuerzas prorrusas. Eso en sí mismo es un “encuadre” problemático – porque en realidad se trata del gobierno,altos precios de la gasolina,pobreza e inflación
| etiquetas: ue , “asegurando , elecciones , moldavia ( alemán)
Artículo traducido:
rafaelpoch.com/2025/09/28/como-la-ue-ha-protegido-las-elecciones-en-mo
Un ejemplo www.meneame.net/story/rusia-intensifica-guerra-hibrida-moldavia-antes-
Spoiler: Esas chorrazo que sientes en la cara no es lluvia.
De las rusas ya lo he hecho yo.
www.meneame.net/m/politica/deepfakes-encuestas-falsas-multiples-campan
Y no me cabe duda de los intereses de EEUU, pero menos duda aún de los de Rusia. Estamos en medio de dos gañanes. Ponerse de parte de alguno de ellos nos hace similares.
Parece que los rusoplanistas ya estan asumiendo la derrota en Moldavia, y buscan burdas escusas.