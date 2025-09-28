La UE quiere "proteger las elecciones parlamentarias en Moldavia de la «injerencia extranjera» y está interviniendo de una manera sin precedentes. Pero como eso podría no ser suficiente,se están prohibiendo partidos políticos y la posibilidad de anular las elecciones. Se dice en Bruselas que se trata de una elección fatídica. Los moldavos tendrían que elegir entre un gobierno proeuropeo y fuerzas prorrusas. Eso en sí mismo es un “encuadre” problemático – porque en realidad se trata del gobierno,altos precios de la gasolina,pobreza e inflación