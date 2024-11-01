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Cómo las especies invasoras remodelan silenciosamente los ecosistemas

Cómo las especies invasoras remodelan silenciosamente los ecosistemas

Cuando se mencionan las invasiones biológicas, solemos pensar en un duelo dramático: un depredador foráneo que llega para erradicar a una presa nativa. Sin embargo, este enfoque en la extinción directa oculta una realidad mucho más insidiosa. Gran parte de las invasiones más devastadoras no se limitan a eliminar especies; remodelan el entorno alterando los hábitats, reconfigurando las interacciones y modificando los procesos de una forma que no se puede reflejar únicamente en las listas de especies invasoras.

| etiquetas: ecosistemas , especies , invasoras
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1 comentarios
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Nube_Gris #1 Nube_Gris *
Muchas especies animales ven la paja en el ojo ajeno pero no la viga en el propio... y eso que se ven a si mismos como la más inteligente y evolucionada del planeta... del mismo planeta que están destruyendo... el mismo planeta que les proporciona todo lo necesario para poder vivir.  media
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