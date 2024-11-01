Cómo los escribas medievales cuadraban los libros [Eng]

Con el declive del comercio de libros medieval, los escribas de Oxford tuvieron que dedicarse a otros oficios para subsistir. En una época en que la mayoría de los escribas permanecían en el anonimato, de Brailes firmaba sus obras y añadía un autorretrato con la leyenda: «W. de Brailes, quien me pintó». Este declive obligó a los escribas de Oxford a buscar maneras de complementar sus ingresos, a menudo relacionadas con el comercio de libros. La elaboración de cerveza era otra industria estrechamente vinculada al comercio del libro.