Cómo se eligen los números de versión del kernel Linux [ENG]

Una vez que se lanzó el kernel 2.6.0, se decidió que la regla de las versiones del kernel sería que cada versión sería estable; ninguna versión debía romper el espacio de usuario. También se cambió a publicaciones basadas en tiempo, es decir, el kernel se publica en función de lo que se envía en cada ciclo de desarrollo durante la ventana de fusión de 2 semanas. Así, con publicaciones cada 10 semanas en promedio, la única forma de distinguir entre publicaciones es el número de versión, que se incrementa en cada una.