Cómo elegir entre las otras 493 acciones del S&P 500

Cómo elegir entre las otras 493 acciones del S&P 500

Hay vida en el índice S&P 500 más allá de los 7 magníficos. Los inversores parecen estar disfrutando de los días caninos del verano, impulsando las acciones hacia arriba a medida que se envalentonan por la continua resistencia de los mercados y el éxito consistente de «comprar la caída.»

lonnegan #2 lonnegan
El último euro que lo gane otro...
placeres #3 placeres
"....los inversores deberían considerar la posibilidad de añadir fondos de cobertura larga/corta y acciones con potencial para sorpresas alcistas en las ganancias y el flujo de efectivo. Se pueden encontrar en empresas tecnológicas selectas y otras áreas como finanzas, industria, energía y partes de la atención médica que pueden beneficiarse del cambio de las políticas de EE. UU...."

y pensar que hay gente que cobra por decir esta memez. Como esta el patio, siento envidia a…   » ver todo el comentario
Ihzan #5 Ihzan
Tal y como esta el percal, apostar x 1 accion a dia de hoy es un suicidio. Un indexado es bastante mejor para minimizar riesgo.

Por otra parte, ir a un indexado del MSCI world seria mi recomendacion para todos aquellos que quieran sacar rentabilidad a largo minimizando el riesgo lo mas posible
ChatGPT #1 ChatGPT
A mi el sp500 me tiene acojonado.
No saco la pasta porque me puede la avaricia, pero Me tiene acojonado xD
Noeschachi #4 Noeschachi
#1 Conforme se devalua el dólar a base de aranceles y se vuelve a dar a la maquinita de imprimir con los tipos bajando y Trump cargándose a Powell... gran parte de las subidas recientes y las que esperan en futuros del SP500 son puro asset inflation.
ChatGPT #6 ChatGPT
#4 será lo que quieras, pero sigue subiendo y sigue dando rentabilidades estupendas…
lonnegan #7 lonnegan
#4 Bueno, al menos te compensa la inflación, si no, eso que habrías perdido
