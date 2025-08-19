Cómo el ejército informático de Corea del Norte está hackeando el mercado laboral mundial [EN]

Casi todas las empresas de la lista Fortune 500 ocultan el mismo incómodo secreto: han contratado a un informático norcoreano. Para Corea del Norte, se trata de una valiosa fuente de ingresos que elude las sanciones estadounidenses, aprovechando la abundancia de puestos de trabajo remotos bien remunerados en Estados Unidos para enviar dinero en efectivo a Pyongyang. Para ello escogen a los mejores graduados de varias universidades coreanas. «Han estado robando propiedad intelectual y luego trabajando en los proyectos ellos mismos».