edición general
8 meneos
26 clics

Cómo el ejército informático de Corea del Norte está hackeando el mercado laboral mundial [EN]

Casi todas las empresas de la lista Fortune 500 ocultan el mismo incómodo secreto: han contratado a un informático norcoreano. Para Corea del Norte, se trata de una valiosa fuente de ingresos que elude las sanciones estadounidenses, aprovechando la abundancia de puestos de trabajo remotos bien remunerados en Estados Unidos para enviar dinero en efectivo a Pyongyang. Para ello escogen a los mejores graduados de varias universidades coreanas. «Han estado robando propiedad intelectual y luego trabajando en los proyectos ellos mismos».

| etiquetas: corea del norte , it , informáticos
7 1 3 K 37 tecnología
6 comentarios
7 1 3 K 37 tecnología
Trifasico #2 Trifasico
La propaganda occidental cada vez da mas pena
4 K 45
ezbirro #3 ezbirro
Un norcoreano me robó los deberes.
3 K 37
TripleXXX #6 TripleXXX
#3 Me extraña porque por allí comen perros que siempre han sido los encargados de robar los deberes :troll:
0 K 8
DDJ #1 DDJ
"Casi todas las empresas de la lista Fortune 500 ocultan el mismo incómodo secreto: han contratado a un informático norcoreano."

Pues se tiene que estar forrando
3 K 33
#4 Setis
#1 El gordo norcoreano se está forrando. El resto, jodidos.
0 K 7
#5 jjmf
500*1 = 500. No parecen tantos.
0 K 7

menéame