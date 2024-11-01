Cómo dos ciudades del antiguo Reino de Mukish sobrevivieron al colapso de la Edad del Bronce

Hace alrededor de 4200 y 3200 años, el planeta experimentó dos importantes eventos climáticos caracterizados por un aumento de la aridez. Durante décadas, los científicos han debatido si estos fenómenos, conocidos como el evento de 4.2 ka (kiloaños antes del presente) y el evento de 3.2 ka BP, provocaron el colapso de grandes civilizaciones de la Edad del Bronce. Un estudio reciente, publicado en Journal of Archaeological Science: Reports, se adentra en esta cuestión desde una perspectiva local y concreta: la agricultura.