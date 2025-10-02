Cómo es la dieta inversa, la estrategia que promete mantener el peso sin efecto rebote

Este plan de alimentación es recomendado para quienes desean sostener la pérdida de peso lograda tras una etapa estricta. Conservar los resultados después de un plan de alimentación estricto y recuperar el equilibrio del cuerpo es uno de los mayores desafíos para quienes buscan una vida saludable. Como respuesta, la dieta inversa se ha vuelto popular en el mundo del fitness y la nutrición como una opción para mantener el peso perdido y evitar que los kilos regresen tras una etapa de restricción calórica.