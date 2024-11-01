Cómo cuidar la digestión y evitar los excesos durante las celebraciones navideñas

En las celebraciones navideñas solemos reunirnos con nuestros seres queridos en torno a una mesa para disfrutar de riquísimas comidas, días en los que ponemos a prueba nuestro sistema digestivo al tener que hacer frente a platos muy abundantes y unos horarios diferentes a los habituales. De hecho, según datos que maneja noVadiet, más de la mitad de los españoles padece algún tipo de molestia digestiva, como gases, digestiones pesadas, ardor, reflujo, sensación de indigestión o estreñimiento.