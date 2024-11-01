"Cómo creamos un chip 3D para competir con Sega y Namco": Charla técnica con Javier Valero (Gaelco).  

¿Cómo es posible que una pequeña empresa de Barcelona le plantara cara a los gigantes japoneses del hardware en los años 90? Me he sentado a charlar con Javier Valero, uno de los fundadores de Gaelco y el cerebro técnico detrás de sus máquinas. Nada de presupuestos millonarios ni equipos de cien personas. Javier nos cuenta la realidad de aquella época: desde destripar placas de Pong a ciegas para entender cómo funcionaban, hasta diseñar su propio chip 3D a mano, con papel y boli, en un parador.