Cómo las comunidades de EEUU están peleando contra el hambre en la creciente crisis y los recortes de ayudas  

CBS Evening News informa sobre las comunidades que luchan contra la inseguridad alimentaria y cómo la están abordando. Inseguridad alimentaria en los campus universitarios. Los «rescatadores de alimentos» llevan los residuos alimentarios a las personas necesitadas. Las organizaciones sin ánimo de lucro dedicadas al rescate de alimentos trabajan para paliar el hambre. Una madre compra «lo mínimo indispensable» en el supermercado. Algunas personas con ingresos de seis cifras luchan contra la inseguridad alimentaria. [eng]