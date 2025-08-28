Cómo el capitalismo te hizo creer tu voto era democracia

Un resumen de las reflexiones de Byung-Chul Han, filósofo surcoreano afincado en Alemania. El neoliberalismo no necesita tanques en las calles cuando tiene algoritmos en tu bolsillo. La opresión mutó en seducción. Satisfacción política en mínimos absolutos. Manifestaciones multitudinarias, que no alteran ninguna ley. Peticiones con millones de firmas archivadas en el olvido. El sistema perfeccionó el arte de hacerte sentir escuchado, mientras te ignora sistemáticamente. La cabina electoral se convirtió en el confesionario del capitalismo tardío