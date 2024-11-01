Cómo el belga Bart De Wever venció a la maquinaria de la UE [ENG]

Durante décadas, Bélgica ha sido el corazón palpitante de Europa. El hecho de que su actual primer ministro luchara contra la UE ―y ganara― marca el comienzo de un nuevo y dramático capítulo para el bloque. Aunque la UE acordó enviar a Ucrania 90 000 millones de euros tras 16 horas de maratonianas negociaciones que finalizaron el viernes por la mañana, esto enmascara una nueva fractura de la unidad europea. La beligerancia de Bart De Wever supone otra victoria para un líder antisistema.