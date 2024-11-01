edición general
Cómo la bandera inglesa se convirtió en el centro de un debate sobre la inmigración en Reino Unido

Cómo la bandera inglesa se convirtió en el centro de un debate sobre la inmigración en Reino Unido

En las últimas semanas se ha izado un número creciente de banderas inglesas en ciudades, pueblos y aldeas del país, pero ¿por qué? Los grupos responsables de ondearlas le dijeron a la BBC que lo hacen por orgullo y patriotismo. Sin embargo, otros afirman que esto se ve como provocador en un momento de gran tensión en el país por el tema de la inmigración y, en particular, de los solicitantes de asilo.

16 comentarios
Comentarios destacados:      
#4 Khanbaliq
#2 Javi, es que si la uso van a pensar que soy como tú y, la verdad, no me apetece.
7 K 67
#5 superjavisoft
#4 No soy muy besabanderas ni de ultraderecha. ?(
0 K 10
#10 Un_señor_de_Cuenca
#5 Sin embargo, te diste mucha prisa en poner la de Israel en tu avatar.
2 K 27
#11 superjavisoft
#10 Si, y me jodio, no porque fuera Israel sino por ser una bandera.
Al principio me puse una mitad Palestina mitad Israel, pero era mas divertido llevar la segunda xD .
0 K 10
#12 Un_señor_de_Cuenca
#11 Tu comentario es contradictorio y absurdo.
0 K 10
#13 superjavisoft
#12 Tampoco me gusta el futbol y no veas como celebre el mundial de 2010. Ves a la gente contenta y te animas y ves el partido con colegas, bebes,.. al final eres un ser social.
0 K 10
#14 Un_señor_de_Cuenca
#13 Es normal. Ves cómo están volando por los aires barrios enteros, matando a miles de niños a bombazos y de hambre, te animas y acabas poniendo la bandera de Israel en tu avatar.
1 K 24
#15 superjavisoft
#14 Ya ves, bueno, me voy a la calle a robar caramelos a los niños.
0 K 10
#16 Un_señor_de_Cuenca
#15 Jaja qué gracioso eres, ¿Por qué no vas a Gaza?
0 K 10
#7 IsraelEstadoGenocida
#4 Hay que usarla para que no se la apropien. Si alguien me define por llevar una bandera es problema suyo, no mío.
1 K 26
#1 Khanbaliq
¿La ultraderecha apropiándose de un icono que es de todos?

Baia, Baia, ¿A que me suena eso?
5 K 66
#2 superjavisoft
#1 Pues ya sabes, usala tu.
0 K 10
#3 Pacman
Van a vender que si la ultraderecha, bla, bla

Pero lo cierto es que están retirando hasta las banderas públicas (miradlo vosotros)

Ah y lo del bacon es de risa también
1 K 23
#6 capitan__nemo
Los hooligans violentos.
0 K 20
#8 Andreham
Las banderas son trapos.

Las naciones son algo efímero.

Nadie debe morir por una bandera ni por una nación.
1 K 18
#9 kaos_subversivo
#8 y lo bien que vienen para limpiar?
0 K 11

