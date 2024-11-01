Cómo la bandera inglesa se convirtió en el centro de un debate sobre la inmigración en Reino Unido

En las últimas semanas se ha izado un número creciente de banderas inglesas en ciudades, pueblos y aldeas del país, pero ¿por qué? Los grupos responsables de ondearlas le dijeron a la BBC que lo hacen por orgullo y patriotismo. Sin embargo, otros afirman que esto se ve como provocador en un momento de gran tensión en el país por el tema de la inmigración y, en particular, de los solicitantes de asilo.