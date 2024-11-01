edición general
1 meneos
30 clics

Como un aleman loco creo el MP3 y cambio el mundo  

La historia de cómo se genero el algoritmo de codificación MP3 y el impacto que tuvo en la informática.

| etiquetas: facu peralta , mp3 , inventos , musica , historia
1 0 0 K 11 tecnología
sin comentarios
1 0 0 K 11 tecnología

menéame