Cómo afrontar la vuelta al cole de los niños que han sufrido acoso escolar: “El regreso puede reactivar recuerdos, miedos y síntomas de ansiedad”

El verano siempre se ha dibujado como una de las mejores etapas en la vida de los niños y adolescentes. Sin clases, sin horarios y sin obligaciones, pueden disfrutar de todo aquello que el mundo les ofrece más allá de la rutina. Para muchos es sinónimo de descanso, para otros va más allá. Aquellos que han sufrido acoso en el aula —uno de cada diez, según la Fundación ANAR— encuentran en los meses de vacaciones el momento perfecto para crear y crecer en un entorno seguro y más controlado.