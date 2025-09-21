edición general
Cómo una aerolínea prácticamente acabada nada ahora en oro gracias a Trump

Empresas aéreas y de gestión penitenciaria multiplican sus ingresos gracias a contratos millonarios y nuevas infraestructuras, mientras crecen las críticas y el secretismo en torno a las expulsiones. Trump anuncia a bombo y platillo sus decisiones de poner en la frontera a decenas de miles de inmigrantes ilegales, pero eso, además de un impacto social y electoral, tiene detrás un alto coste financiero. "Me encanta el olor de las deportaciones en la mañana"

