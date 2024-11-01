Por qué, como adulto responsable, SimCity 2000 se siente diferente [en]

Cuando era niño, SimCity 2000 me parecía un divertido y animado conjunto de bloques de Lego de temática urbana con los que jugar. Sin embargo, al volver a jugar al juego unas tres décadas después, he descubierto que el peso de mis responsabilidades adultas modera mi papel como dios-alcalde de una pequeña metrópolis.
| etiquetas: simcity , adultez , responsabilidad
Luego pon a ese adulto responsable a jugar al Carmageddon... seguro que para en todos los pasos de zebra, para dejar cruzar a las viejecitas.