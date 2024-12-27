¿Cómo acabó el santo que inspiró a Papá Noel en una tumba del condado de Kilkenny? (eng)

Irlanda es la tierra de santos y eruditos, una nación impregnada de leyendas, folclore, mitos y magia. Muchos de los rituales y tradiciones que tienen lugar en Irlanda durante la Navidad, como el encendido de la vela navideña y Nollaig na mBan, tienen su propia historia distintiva. Más recientes en origen son tradiciones que surgieron en otros lugares pero que se han convertido en parte integral del tejido de la vida irlandesa, como Papá Noel.
Sí, según la tradición holandesa, el personaje que precede a Papá Noel, llamado Sinterklaas, llega a los Países Bajos en barco desde España. Esta leyenda se basa en San Nicolás, un obispo del siglo IV, y en teorías que conectan su legado con la historia de los restos mortales del santo en el Reino de Nápoles, que en su momento perteneció a la corona española.
