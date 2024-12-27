¿Cómo acabó el santo que inspiró a Papá Noel en una tumba del condado de Kilkenny? (eng)

Irlanda es la tierra de santos y eruditos, una nación impregnada de leyendas, folclore, mitos y magia. Muchos de los rituales y tradiciones que tienen lugar en Irlanda durante la Navidad, como el encendido de la vela navideña y Nollaig na mBan, tienen su propia historia distintiva. Más recientes en origen son tradiciones que surgieron en otros lugares pero que se han convertido en parte integral del tejido de la vida irlandesa, como Papá Noel.