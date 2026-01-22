La comisión del Ministerio que investiga Adamuz tiene pendientes dos informes de descarrilamientos de 2023 y 2024

La Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) encargada de averiguar las causas de la tragedia de Adamuz y del accidente de Gelida (Barcelona) acumula un importante retraso en la entrega de dos informes sobre descarrilamientos ocurridos en 2023 y 2024. El organismo con independencia funcional adscrito al ministerio de Transportes que dirige Óscar Puente, ha incumplido el plazo de un año fijado por ley que tiene para entregar sus informes sobre sucesos graves en las vías...