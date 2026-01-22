edición general
La comisión del Ministerio que investiga Adamuz tiene pendientes dos informes de descarrilamientos de 2023 y 2024

La Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) encargada de averiguar las causas de la tragedia de Adamuz y del accidente de Gelida (Barcelona) acumula un importante retraso en la entrega de dos informes sobre descarrilamientos ocurridos en 2023 y 2024. El organismo con independencia funcional adscrito al ministerio de Transportes que dirige Óscar Puente, ha incumplido el plazo de un año fijado por ley que tiene para entregar sus informes sobre sucesos graves en las vías...

Jaime131 #3 Jaime131
Muy apropiado si tienen que tomarse medidas para que no vuelvan a ocurrir.
YSiguesLeyendo #1 YSiguesLeyendo
... Uno de los dos descarrilamientos sobre el que no ha emitido aún sus conclusiones es el que ocurrió en octubre de 2024 en el túnel que une las estaciones madrileñas de Chamartín y Atocha. Un tren de Renfe se acabó desenganchando de otro al que iba acoplado y comenzó a deslizarse sin control por la infraestructura. Un miembro del centro de regulación del tráfico de Adif activó un desvío y logró hacerlo descarrilar.
CharlesBrowson #2 CharlesBrowson
estarán desayunando
taSanás #8 taSanás
#2 por tercera vez hoy
#5 Marisadoro *
Descarrilamiento túnel Chamartin, según Ciaf.

ESTADO DE LA INVESTIGACIÓN
En la actualidad el proceso de investigación no ha concluido. La CIAF está a la espera de realizar el levantamiento topográfico del túnel para la verificación de los datos de declividad. Posteriormente se realizarán los correspondientes informe técnico provisional y final. Debido a la complejidad de dicha investigación por el elevado número de documentos analizados, entrevistas realizadas, así como las distintas pruebas…   » ver todo el comentario
#6 Alves
¿informes? ¿para que?. Todos sabemos que en este país lo importante para arreglar los problemas son los minutos de silencio, los funerales de estado, actos de homenaje...
taSanás #7 taSanás
Pero cobrar por estar en la comisión, lo van cobrando, verdad?
meroespectador #4 meroespectador
Esto si que es preocupante...
