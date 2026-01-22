La comisión del Ministerio que investiga Adamuz tiene pendientes dos informes de descarrilamientos de 2023 y 2024

La Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) encargada de averiguar las causas de la tragedia de Adamuz y del accidente de Gelida (Barcelona) acumula un importante retraso en la entrega de dos informes sobre descarrilamientos ocurridos en 2023 y 2024. El organismo con independencia funcional adscrito al ministerio de Transportes que dirige Óscar Puente, ha incumplido el plazo de un año fijado por ley que tiene para entregar sus informes sobre sucesos graves en las vías...
ESTADO DE LA INVESTIGACIÓN
En la actualidad el proceso de investigación no ha concluido. La CIAF está a la espera de realizar el levantamiento topográfico del túnel para la verificación de los datos de declividad. Posteriormente se realizarán los correspondientes informe técnico provisional y final. Debido a la complejidad de dicha investigación por el elevado número de documentos analizados, entrevistas realizadas, así como las distintas pruebas… » ver todo el comentario